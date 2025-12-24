Haberler

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
Güncelleme:
Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle bina çatılarında buz sarkıtları ve göletlerde buz tabakası oluştu. Vatandaşlar, hayvanları korumak için önlemler alıyor.

Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında sarkıtlar ile gölet ve akarsuların yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ağaçlar ile bitkileri kırağı tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşların arabalarına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştığı ilçede, çarşı esnafı da yaban kuşlarını yemledi.

Vatandaşlardan Avni Yavuz, soğukların etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına, yaban kuşlarına karşı soğuk günlerde duyarlı olması lazım." dedi.

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte buzlanma oluştu.

Kentteki bazı gölet ve akarsuların yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
