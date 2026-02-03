Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor
Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Kars kara yolu araç geçişine kapatıldı. Ekipler, yolun açılması için hava koşullarının düzelmesini bekliyor. Ardahan'da da benzer bir durum yaşanıyor.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için tipinin etkisini yitirmesini bekliyor.
Ardahan'da da tipinin etkisini artırdığı Karadeniz bağlantılı Ardahan-Şavşat kara yolu, tırların geçişine kapatıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel