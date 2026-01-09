Haberler

Kars, Ardahan, Erzurum ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları etkili oluyor

Güncelleme:
Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile birlikte soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Erzurum ve Tunceli'de de soğuk havanın etkisiyle yollar zor durumda, belediye ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı, Erzurum ile Tunceli'de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü, bina ve iş yerlerinin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yollarda ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da ise soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle çevre beyaza büründü.

Yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı, vatandaşlar da kar temizliği yaptı.

Tunceli

Tunceli'de de gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle park ve bahçeler ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Bazı sürücüler buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Çemişgezek ilçesinde de okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kar topu oynadı.

Kars

Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi güzel görüntüler oluşturdu. Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıçam ormanlarının yeniden beyaza büründüğü ilçede etkili olan tipi de sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
