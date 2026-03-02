Haberler

Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu

Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta kar yağışı nedeniyle kalınlık yer yer 1 metreye ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ardahan'da ise devam eden yağmur yüksek kesimlerde karla kaplanmaya başladı. Soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu.

Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Kars'ta gece başlayan kar, sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Beyaza bürünen Kars Kalesi ve çevresinde güzel manzaralar oluştu.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar, gece branda sararak araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Ardahan

Ardahan merkezde aralıklarla devam eden yağış, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Karla kaplanan kentte, belediye ekipleri çalışma başlattı.

Soğuk havanın da etkili olduğu şehirde buzlanmalar oluştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

ABD iddiası gündem yarattı, İran cephesinden jet yalanlama geldi
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev

Savaş altını vurdu! Piyasalar açıldı, Kapalıçarşı alev alev