Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Güncelleme:
Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Kars'ta yoğun kar yağışı devam ederken, Ardahan'da da kısa süreli kar yağması sonrası kent merkezi beyaza büründü.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars'ta sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi azaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte yoğun kar yağışı devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezi, akşam saatlerinde kısa süreli yağan karla beyaza büründü.

Kar, yüksek noktalarda ise yer yer tipiye dönüştü.

Kaynak: AA
