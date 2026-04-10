Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri beyaza bürüdü. Kars Belediyesi ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başladı. Vatandaşlar, biriken karları temizleyerek bölgedeki yaşamı sürdürmeye çalışıyor.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı iki gündür etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Kars'ta dün gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi yapılar güzel görüntü oluşturdu.

Kentte Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışıyla sarıçam ormanları, ağaçlar, bitkiler ve araçlar beyaza büründü.

İlçede vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, yaban kuşları da ağaçlarda, yol kenarlarında yiyecek aradı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçeye bağlı 2 bin 368 rakımlı Handere geçidi ve Mescitli bölgesinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Aracını temizleyen Harun Yıldız, kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Bugün yine Sarıkamış'ta karla uyandık. 10 Nisan 2026 karımız hayırlı olsun." dedi.

Ardahan

Ardahan'da dünden beri aralıklarla etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

Kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı, başta yüksek kesimler olmak üzere il genelinde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
