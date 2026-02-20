Haberler

Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu

Güncelleme:
Kars ve Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah soğuk havayla birlikte etkisini gösterdi. Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde kar manzaraları oluştu, Ardahan'da ise buzlanma meydana geldi.

Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu.

Kars'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen doğa dronla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Araç camlarının buz tuttuğu ilçede, derelerin yüzeyi dondu.

Akyaka ilçesinde de kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.

Ardahan'da da soğuk hava ve kar etkili oldu.

Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Şehrin yüksek noktaları ise kar yağışıyla beyaza büründü.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
