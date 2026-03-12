Kars ve Ardahan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Kars ve Ardahan'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programa, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Nail Türe, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla düzenlenen program, biyografik sinevizyon gösterimiyle başladı."

Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Azra Kandemir'in İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okuması beğeni toplarken, Hasan Harakani Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ecrin Neva Şahin ise Ersoy'un şiirlerini seslendirdi.

Lisenin tarih öğretmeni Erdem Şengül de "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temasıyla Ersoy'un edebi yönü ve milli mücadeledeki rolüne ilişkin sunum yaptı.

Daha sonra öğrenciler, "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temalı tiyatro gösterisini sahneledi.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Ardahan

Ardahan'da Gençlik Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Öğrenciler, "Hakkın Sesi Mehmet Akif" adlı oratoryo sundu.

Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 25. Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Program, resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.