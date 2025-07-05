Kerbela Şehitleri Anma Programları

Kerbela Şehitleri Anma Programları
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Kars ve Ağrı'da, Kerbela şehitleri için anma programları düzenlendi.

Kars ve Ağrı'da, Kerbela şehitleri için anma programları düzenlendi.

Kars'ta Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağı, Atatürk, Hazreti Ali ve Hüseyin'in posterlerini taşıyan grup, buradan yürüyüşe başladı.

Yürüyüşte bir kişi Hz. Hüseyin'i temsilen Zülcenah atıyla katıldı.

Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde yürüyen katılımcılar, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Işıklı Camisi önünde şehitler için dua etti.

Daha sonra Kars Garnizon Şehitliği'ne gelen grup, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Bazı katılımcılar Filistin ve İran bayrakları taşıdı.

Ağrı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de anma programı düzenlendi.

Ehlibeyt Yeşil Derneğince düzenlenen programda sabahın erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, asri mezarlık ve Yassıkaya köyünü ziyaret etti.

Ardından Ehlibeyt Yeşil Camisi'ne kadar yürüyen vatandaşlar, ilahiler okuyup sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla devam eden programda, Dernek Başkanı Mehmet Hanbaba konuşma yaptı.

Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak da programa katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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