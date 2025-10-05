Kars ve Ağrı'da Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi

Kars ve Ağrı'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Ağrı'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince Millet Bahçesi'nde yapılan etkinlikte çocuklar resim çizdi.

Dernek Başkanı Kerem Engin ve vatandaşlar da etkinliğe katılarak çocuklara destek oldu.

Çocuklardan Miraç Gelturan, AA muhabirine, Filistinli çocuklara destek olmak için resim çizdiklerini söyledi.

Hüseyin Asaf Kocabay ise Filistin, Gazze ve oradaki çocuklara sürekli dua ettiklerini ifade etti.

Kars

Kars Kalesi eteklerinde bedesten bölgesinde düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğine, çocuklar ve aileleri yakın ilgi gösterdi.

Etkinlikte çocuklar, Filistinli akranları için kurdukları hayalleri ve İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği gemileri resmetti.

250 metrelik tuvalde çizilen resimlerle yaşanılanlar anlatıldı.

Kars İHH Başkanı Halil İbrahim Avcı, etkinliğin amacının Filistin halkına, özellikle de savaşın ortasında kalan çocuklara manevi destek vermek olduğunu belirterek, "250 metre uzunluğunda rulo tuval açtık, boya malzemelerimizi hazırladık ve genç, yaşlı, çocuk demeden herkesi davet ettik. Amacımız, çocuklarımızın 'Gazze' dendiğinde ne hissettiklerini, ne düşündüklerini ortaya koymalarıydı. Bu duygularını resimle, şiirle veya sözlerle tuvale yansıttılar. Burada vicdan sahibi bireyler olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik." diye konuştu.

Çocuklardan Şiyan Barış Aydın ise Gazze'de yaşanılanları üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, "Filistin'den gelmek isteyenleri ülkemize almalıyız, onları davet etmeliyiz. Savaşa hayır, barışa evet." dedi.