Kars Valisi Ziya Polat, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Güncelleme:
Kars Valisi Ziya Polat, yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Kars-Kağızman kara yolunda çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret etti. Valilikte yapılan açıklamada, iki otobüsün kaydığı ve ekiplerin anında müdahalede bulunduğu belirtildi.

Kars Valisi Ziya Polat, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret etti.

Vali Polat, Kars- Kağızman kara yolunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

2020 Paslı Geçidi'nde görev yapan ve mahsur kalanları kurtaran AFAD ekiplerini de ziyaret eden Polat, ekiplere çalışmalarında kolaylık diledi. Polat, daha sonra polis ve jandarma ekiplerini uygulama noktalarında ziyaret etti.

Kars Valisi Ziya Polat, AA muhabirine, Kars-Kağızman kara yolunda kayan iki otobüsün kurtarıldığını söyledi.

Ekiplerin sahada olduğunu belirten Polat, "Kar yağışıyla birlikte vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bir yolculuk yapmaları, sağ salim evlerine ulaşmaları için tüm ekiplerimizle sahada milletimizin emrindeyiz. Paslı Geçidi'nde iki otobüsün kaymasıyla ilgili bir sıkıntı vardı ekiplerimiz anında müdahale ettiler." dedi.

Kars-Kağızman yolunun açıldığını ve herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Tüm ekiplerimiz yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok, ekipler 7/24 sahada görevinin başındadır. Sahadayız, sahada olmaya da devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden, kış şartlarında kışlık lastikleri ve zincirlerle yollara çıkmalarını ve arkadaşlarımızın aldığı tedbirlere uymalarını istiyoruz."

Vali Polat'a, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç eşlik etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
