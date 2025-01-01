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Kars Valisi Ziya Polat, Kamu Personeli ve Güvenlik Güçlerinin Yeni Yılını Kutladı

Kars Valisi Ziya Polat, Kamu Personeli ve Güvenlik Güçlerinin Yeni Yılını Kutladı
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Kars Valisi Ziya Polat, kamu personeli ve güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Ziyaretlerinde çeşitli müdürlüklerin yanı sıra sağlık personelini de unutmayan Polat, tüm çalışanlarla sohbet etti.

Kars Valisi Ziya Polat, görev başındaki kamu personelleri ve güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Vali Polat, beraberindeki Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç ile Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada görevli personellerle sohbet eden Polat, daha sonra Kümbetli köyü kavşağı ile Sanayi Kavşağı'nda denetim yapan jandarma ve polislerle bir araya geldi.

Polat, ardından Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret ederek sağlık personellerinin yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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