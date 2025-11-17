Kars Trafik Ekiplerinden Yolda Kalan Vatandaşa Akü Takviyesi

Kars Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan bir vatandaşın aracına akü takviyesi yaptı.

Kars-Digor kara yolu üzerinde bir aracın arıza yaptığı ihbarını alan trafik ekipleri, sürücünün yanına giderek sorunun aracın aküsünden kaynaklandığını tespit etti.

Ekipler, polis otosunu arızalanan araca yaklaştırarak kendi ekip aracından akü takviyesi yaptı.

Zor durumda kalan sürücü, polis ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda,

"Kars Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Trafik ekiplerimizce bir vatandaşımızın aracının yolda kalması üzerine aküsü biten araca takviye yaparak çalışması sağlanmıştır. Kars Emniyet Müdürlüğü olarak 7/24 halkımızın hizmetindeyiz." ifadelerine yer verildi.