Kars'ta Yük Treni İnek Sürüsüne Çarptı: 5 İnek Hayatını Kaybetti

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yük treni, rayların üzerinden geçen büyükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 5 inek hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı ve hayvan sahipleri daha fazla güvenlik önlemi talep etti.

Kaza, sabah saatlerinde Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü yakınlarında, Bakü-Tiflis- Kars demir yolunda meydana geldi. Kars üzerinden Tiflis yönüne giden yük treni inek sürüsüne çarptı. Kazada, 5 inek öldü. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayvan sahipleri, tren hattı çevresinde hayvanların ve insanların can güvenliği için daha fazla önlem alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
