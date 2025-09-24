Kars'ta Yük Treni İnek Sürüsüne Çarptı: 5 İnek Hayatını Kaybetti
Kars'ın Arpaçay ilçesinde yük treni, rayların üzerinden geçen büyükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 5 inek hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı ve hayvan sahipleri daha fazla güvenlik önlemi talep etti.
KARS'ın Arpaçay ilçesinde yük treni rayların üzerinden geçen büyükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 5 inek öldü
Kaza, sabah saatlerinde Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü yakınlarında, Bakü-Tiflis- Kars demir yolunda meydana geldi. Kars üzerinden Tiflis yönüne giden yük treni inek sürüsüne çarptı. Kazada, 5 inek öldü. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hayvan sahipleri, tren hattı çevresinde hayvanların ve insanların can güvenliği için daha fazla önlem alınmasını istedi.
