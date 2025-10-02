Haberler

Kars'ta Yoğun Sis ve Kuvvetli Sağanak: Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının 5 dereceye düşmesiyle birlikte yoğun sis etkili oldu. Sürücüler, Sarıkamış Kayak Merkezi ve Kars-Selim kara yolunda ilerlemekte zorlanırken, bazıları yol üzerindeki akaryakıt istasyonlarında yağışın durmasını bekliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile il merkezindeki bazı yollarda yoğun sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü ilçede yoğun sis oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış Kayak Merkezi ile Kars- Selim kara yolunda yoğun sis oluştu.

İlçenin bazı noktalarında ise kuvvetli sağanak etkili oldu. Bazı sürücüler yol üzerindeki akaryakıt istasyonlarında yağışın durmasını bekledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
