Kars'ta kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta ekiplerce kurtarıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda kaybolan yaşlı bir hasta, sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İlçeye bağlı Yağlıca köyünde rahatsızlanan Nurettin Erol'u (76), yolun kardan kapalı olması nedeniyle yakınları hastaneye götüremedi.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kar ve tipiye rağmen köye ulaşarak Erol'a ilk müdahaleyi evde yaptı.

Erol, daha sonra sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özel İdaresi ekipleri ambulansa yol boyu eşlik etti.

