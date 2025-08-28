Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
Kars'ta düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars'ta silah ve mühimmat ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kağızman'da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah, tüfek ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
