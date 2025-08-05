Kars'ta Yasa Dışı Ekili 42 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kars'ta Yasa Dışı Ekili 42 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla Akyaka, Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde tarlada ekili 42 bin 658 kök Hint keneviri ele geçirildi ve kenevirler olay yerinde imha edildi.

Kars'ta tarlada ekili halde 42 bin 658 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akyaka, Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

Çalışmalar neticesinde söz konusu ilçelerde tarlada ekili halde 42 bin 658 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kenevirler olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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