Kars'ta Taşkın Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Kars'ta, Vali Ziya Polat başkanlığında taşkın ve sel risklerine karşı önlemlerin değerlendirildiği bir toplantı yapıldı. Altyapı çalışmaları ve acil müdahale planları gündeme geldi.

Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında, taşkın ve sel risklerine karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği "Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Ötüken Senger, DSİ Kars Bölge Müdürü Serdar Kotan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

DSİ Kars Bölge Müdürü Serdar Kotan, taşkın riskleri ve alınabilecek önlemler hakkında katılımcılara detaylı bir sunum yaptı.

Toplantıda, altyapı çalışmaları, dere ıslahı projeleri, erken uyarı sistemleri, taşkın riski altındaki mahalle ve köylerde alınacak tedbirler, olası sel durumlarında uygulanacak acil müdahale planları değerlendirildi.

Vali Ziya Polat, özellikle dere yataklarının korunması, yağmur suyu drenaj hatlarının kontrol edilmesi ve altyapının güçlendirilmesi çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
