Kars'ta Tandırda Yangın Faciası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kars'ta Tandırda Yangın Faciası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 yaşındaki Kumsal Köksüz, dengesini kaybederek tandıra düştü. Annesi tarafından kurtarılan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde tandıra düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çallı köyü Bayam mezrasında, 2 yaşındaki Kumsal Köksüz, dengesini kaybederek ekmek pişirilen tandıra düştü.

Annesi tarafından tandırdan çıkartılan Köksüz, haber verilen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köksüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
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