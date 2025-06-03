Kars'ta Tandırda Yangın Faciası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 yaşındaki Kumsal Köksüz, dengesini kaybederek tandıra düştü. Annesi tarafından kurtarılan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde tandıra düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çallı köyü Bayam mezrasında, 2 yaşındaki Kumsal Köksüz, dengesini kaybederek ekmek pişirilen tandıra düştü.
Annesi tarafından tandırdan çıkartılan Köksüz, haber verilen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köksüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.