Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında sulama suyu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında sulama suyu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Taşbilek köyünde sulama suyu nedeniyle iki aile arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Cezmi, Rufet, Emre ve Erhan Güzel yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Erhan Güzel, Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak yerleşim birimine giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.
Olayla ilgili yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.