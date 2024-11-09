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Kars'ta soğuk hava nedeniyle dereler dondu

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle dereler dondu, bitkileri kırağı kapladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle dereler dondu, bitkileri kırağı kapladı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçedeki Şehitler Mahallesi'nde hayvan sulukları, araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalışırken, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu Deresi de tamamen dondu.

Vatandaşlardan Süleyman Koç, AA muhabirine, havaların geceleri aşırı soğuduğunu belirterek, "Geceleri eksi 10 derece oluyor. Sabah arabalarımız zor çalışıyor ama gündüzleri hava iyi." ifadelerini kullandı.

Bazı hayvan besicileri de kırağı tutmuş çayırlıkta koyunlarını otlatmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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