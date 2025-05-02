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Kars'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Kars'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı
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Kars'ta düzenlenen operasyonla 4 şüpheli silah kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındı. Elde edilen silah ve mühimmatlar arasındaki ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri dikkat çekti.

Kars'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda, Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.Y, M.G, G.G. ve M.K. gözaltına alındı.

Ekiplerce ev ve eklentilerde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 43 tabanca mühimmatı, 5 av tüfeği ve 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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