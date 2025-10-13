Kars'ta Şarampole Devrilen Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Gülay A. (28) idaresindeki 06 BT 6058 plakalı otomobil, Selim-Kağızman kara yolu Koyunyurdu köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Tülay Y. (30) ve çocukları Yusuf Çınar (3) ile 18 aylık Zeynep Afşin yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tülay Y, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.