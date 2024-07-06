Kars'ta sağanak nedeniyle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi su baskınına uğradı

Kars'ta sağanak nedeniyle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin bodrum katını su bastı.

Kentte etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı.

Yağış nedeniyle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin bodrum katındaki bazı bölümleri de su bastı.

Hastane görevlileri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Kentte yağış etkisini sürdürüyor.