Kars'ta prematüre doğan bebek ambulans uçakla Van'a sevk edildi
Kars Harakani Devlet Hastanesinde dünyaya gelen prematüre ve solunum sıkıntısı yaşayan 1 kilogram ağırlığındaki bebek, Van'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Van'a götürülen bebek, tedavisine orada devam edilecek.
Kars'ta prematüre doğan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans uçakla Van'a sevk edildi.
??????? Kars Harakani Devlet Hastanesinde dünyaya gelen 1 kilogram ağırlığındaki bebeğin, solunum sıkıntısı nedeniyle üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım için Van'daki özel bir hastaneye sevki istendi.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
Ambulansla Kars Harakani Havalimanı'na getirilen bebek, buradan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Van'a götürüldü.
Bebeğin tedavisinin Van'da sürdürüleceği öğrenildi.