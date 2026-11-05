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Kars'ta panelvanın traktörle çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Kars-Kağızman kara yolu Büyük Oluklu köyü mevkisinde panelvan ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, araçta sıkışan kişi ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kars'ta panelvan ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Davut İ. (40) idaresindeki panelvan, Kars- Kağızman kara yolu Büyük Oluklu köyü mevkisinde İsmet S. yönetimindeki 36 ABU 668 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Selim Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Davut İ, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki N.S. ve M.E.T, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen Davut İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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