Kars'ta Orman Yangını Söndürüldü

Kars'ta Orman Yangını Söndürüldü
Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan örtü yangını yaklaşık 1 hektar alanda zarar verdi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ancak itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü Karakurt Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Mescitli köyü Kömür Kuyuları mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi İtfaiye ekipleri, arazöz ve su tankerleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yetkililer, yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü bölgede vatandaşları, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
