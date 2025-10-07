Haberler

Kars'ta Öğrencilerden Filistin İçin Farkındalık Etkinliği

Kars'ta öğrenciler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri' düzenledi. Etkinlikler kapsamında öğrenciler koreografi ve resim sergileriyle destek mesajı verdi.

Kars'ta öğrenciler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında Kars'taki Ziya Gökalp Ortaokulunda öğrenciler okul bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler daha sonra "Özgür Filistin" ve "Gazze" koreografisi oluşturarak Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekti.

80. Yıl Cumhuriyet Anaokulunda Filistin konulu resim sergisi açılırken, Gazi Kars Anadolu Lisesinde ise öğrenciler Türk ve Filistin bayrağı açarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı gönderdi.

Sarıkamış

Sarıkamış ilçesindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "Erdem-Değer- Eylem" yaklaşımı esas alınarak "Filistin Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

Okullarda öğretmen ve öğrenciler, Gazze'de yapılanları resimlere yansıttı. Okulların önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler açılarak İsrail protesto edildi.

Ayrıca Sarıkamış Gazi Paşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde koreografi yaparak "Free Gazze" yazısı oluşturdu.

Etkinliklere, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok ve şube müdürleri destek verdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
500
