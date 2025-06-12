Kars'ta Öğrenciler Roman Karakterlerini Canlandırdı

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Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, okudukları romanlardaki karakterleri Kars Kalesi'nde gerçekleştirdikleri festivalde canlandırdı. Kitap Kulübü öğretmenleri eşliğinde düzenlenen etkinlik, edebiyat severlerden yoğun ilgi gördü.

Kars'ta, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyu okudukları romanlardaki karakterleri canlandırdı.

Lisenin Kitap Kulübü öğretmenleri Ümran Öztürk ve Ömer Erkmen ile öğrencileri, yıl içinde okunan ve üzerine değerlendirmeler yapılan romanlarla ilgili Kars Kalesi bedesten bölgesinde festival gerçekleştirdi.

Roman kahramanlarının tanıtılmasının amaçlandığı festivalde öğrenciler, Aşk ve Gurur, İntibah, Suç ve Ceza, Anna Karenina, Genç Werther'in Acıları, Çalıkuşu, Şeker Portakalı, Dönüşüm, Uzun Hikaye, Körlük, Küçük Prens, Notre Dame'ın Kamburu, Selvi Boylum Al Yazmalım, Aşk-ı Memnu, İnce Memed, İnci Küpeli Kız, Küçük Kadınlar, 1984, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Fareler ve İnsanlar, Kürk Mantolu Madonna, Romeo ve Juliet, İki Yeni Gelinin Anıları, Sherlock Holmes, Harry Potter adlı ünlü eserlerin karakterlerini giydikleri kıyafetlerle canlandırdı.

Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar da kostümlü öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ümran Öztürk, gazetecilere, 3 yıl önce başlayan etkinliği geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz haftada bir gün kitap okuyor ve kitaplardaki karakterleri canlandırıyor. Bugün de bu kitaptaki karaktere büründüler, etkinliğimizde toplamda 25 kitap var." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Ömer Yetkin de İnce Memed kitabından "Ağa" rolünü canlandırdığını anlatarak, desteklerinden dolayı öğretmen ve ailesine teşekkür etti.

İnci Küpeli Kız karakterini canlandıran Hivda Korkmaz ise kitap hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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