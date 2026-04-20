Kars'ta öğrenciler, okullara Türk bayraklarıyla geldi

Güncelleme:
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırıların ardından Kars'taki öğrenciler Türk bayraklarıyla okula geldi.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrenciler, bayraklarla okul bahçesine girdi.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etti.

Programda hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya da okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
