Kars'ta metruk binada gizlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta metruk bir binada gizlenen Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kentin farklı noktalarında 3 ekip ve 15 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, metruk binalar, parklar, umuma açık eğlence mekanları, otobüs terminali, tren garı, havaalanı ve sanayi bölgesi gibi noktalar arandı.

Ekipler, metruk bina içerisinde saklanan ve yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.

Ayrıca Kars Harakani Havalimanı'nda gerçekleştirilen kontrollerde ise vize ihlali yaptığı tespit edilen Özbekistan uyruklu 2 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.