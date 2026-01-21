Haberler

Kars'ta metruk binada gizlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta yapılan denetimlerde metruk bir binada gizlenen 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kars'ta metruk bir binada gizlenen Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kentin farklı noktalarında 3 ekip ve 15 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, metruk binalar, parklar, umuma açık eğlence mekanları, otobüs terminali, tren garı, havaalanı ve sanayi bölgesi gibi noktalar arandı.

Ekipler, metruk bina içerisinde saklanan ve yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.

Ayrıca Kars Harakani Havalimanı'nda gerçekleştirilen kontrollerde ise vize ihlali yaptığı tespit edilen Özbekistan uyruklu 2 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı