Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sarıkamışlı kayakçılar meşaleli kayakla anıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Bursa'daki otel yangınında hayatını kaybeden kayakçı Usta ailesi ve bir yıl önce kalp krizinden ölen Sarıkamışlı milli sporcu kayak eğitmeni Kürşad Yıldız için meşaleli kayakla anma etkinliği yapıldı.

Bursa Uludağ'da 27 Mart'taki otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya, eşi Fikriye ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta ve Sarıkamışlı milli sporcu kayak eğitmeni Kürşad Yıldız anısına Sarıkamış Kayak Merkezi 1. pistte kayak eğitmenlerince meşaleli kayakla anma etkinliği düzenledi. Gösterinin ardından usta ailesi için dua edildi.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Dernek Başkanı Bülent Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, dernek olarak anma etkinliği yaptıklarını söyledi.

Hem kayakçı hem de Sarıkamışlı olan kardeşlerini anmak zorunda olduklarını ifade eden Yılmaz, "Hüzünlü de olsa bu geceye katkılarını sunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim daima kalbimizde yaşayacaklar, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük kayakçılar onlar. Onları hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Yahya Usta'nın kuzeni olan kayak eğitmeni Tarkan Usta da kendilerini unutmayacaklarını belirtti.