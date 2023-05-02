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Kars'ta Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu

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Kars'ta Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu Sarıkamış'ta Mayıs ayında kış yaşanıyor.

Kars'ta Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu

KARS - Sarıkamış'ta Mayıs ayında kış yaşanıyor. Baharı bekleyen kentte yağan kar şaşırttı.

Kars'ta soğuk ve yağmurlu hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışını bıraktı. Sarıkamış ilçesi akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süre arazileri beyaza bürürken, ilçe merkezinde ise araların üzerleri karla kaplandı.

Bahar beklenen Sarıkamış'ta yağan kar ekili alanları da olumsuz etkiledi, kar yağışının aralıklarla devam ettiği Sarıkamış'ta hava sıcaklığı ise hissedilir derece de düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Güncel

Sarıkamış Kars Güncel Haberler

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