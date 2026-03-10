Karga ve sığırcıklar, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

KARS'ta gökyüzünde sürü halinde uçan karga ve sığırcıklar güzel görüntüler oluşturdu. Kuşların gökyüzünde uyum içinde uçması, görüntülendi.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde gökyüzü, karga ve sığırcık sürüleriyle doldu. Yüzlerce kuşun aynı anda havalanmasıyla, birbirlerine çarpmadan, büyük bir uyum içinde gerçekleştirdiği ani manevralar görsel bir şölene dönüştü.

Havanın kararmaya başladığı anlarda yoğunlaşan bu manzara, kentin pek çok noktasından ilgiyle izlendi. Kaldırımlarda durarak bu anı seyredenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Sürünün gökyüzündeki hızlı ve estetik geçişleri, gün batımının kızıllığıyla birleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

