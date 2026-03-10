Haberler

Karga ve sığırcıklar, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta akşam saatlerinde gökyüzünde sürü halinde uçan karga ve sığırcıklar, oluşturdukları muhteşem görüntülerle izleyenlere görsel bir şölen sundu.

KARS'ta gökyüzünde sürü halinde uçan karga ve sığırcıklar güzel görüntüler oluşturdu. Kuşların gökyüzünde uyum içinde uçması, görüntülendi.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde gökyüzü, karga ve sığırcık sürüleriyle doldu. Yüzlerce kuşun aynı anda havalanmasıyla, birbirlerine çarpmadan, büyük bir uyum içinde gerçekleştirdiği ani manevralar görsel bir şölene dönüştü.

Havanın kararmaya başladığı anlarda yoğunlaşan bu manzara, kentin pek çok noktasından ilgiyle izlendi. Kaldırımlarda durarak bu anı seyredenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Sürünün gökyüzündeki hızlı ve estetik geçişleri, gün batımının kızıllığıyla birleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Her çalışana kişi başı 300 bin TL ödeyecekler
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Netanyahu'yu çıldırtacak hamle
Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini