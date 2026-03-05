Haberler

Köye inen kurtlar köpeği alıp götürdü

Köye inen kurtlar köpeği alıp götürdü
Güncelleme:
Kars'ta ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, Çağlayan köyünde köpeklerden birine saldırarak alıp götürdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KARS'ta ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 2 kurt, indiği köyde saldırdıkları köpeği alıp götürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Çağlayan köyüne inen 2 kurt, bir süre sokakları dolaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kurtlar, bir sokakta 2 köpekle karşılaştı. Kurtlar, köpeklerden birine saldırıp yaraladıktan sonra alıp götürdü.

ARDAHAN'DA DOMUZ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı arazide domuz sürüleri de sürücüler tarafından görüntülendi. Ardahan'ın Göle ilçesi ile Kars arasındaki arazide dolaşan domuz sürüsü kara yoluna indi. Bir süre yolda ilerleyen sürü, daha sonra araziye girip gözden kayboldu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde de araç sürücüleri yiyecek arayan sürüyü görüntüledi. Arazide koşturan sürü, bir süre sonda bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
