Kars'ta karla kaplı arazide 4 kurt dronla görüntülendi

Güncelleme:
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, drone ile görüntülenirken 4 kurt, karla kaplı arazide dolaşırken kaydedildi.

Kentte yoğun kar yağışı ve tipi, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği doğada, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet köyüne inen kurtlar, dronla görüntülendi.

Görüntülerde, karla kaplı arazide kurtların çevreye bakıp bölgeden ayrılması, 2 köpeğin de hayvanların arkasından gitmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
