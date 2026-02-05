Kars'ta karla kaplı arazide 4 kurt dronla görüntülendi
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, drone ile görüntülenirken 4 kurt, karla kaplı arazide dolaşırken kaydedildi.
Kentte yoğun kar yağışı ve tipi, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği doğada, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor.
Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet köyüne inen kurtlar, dronla görüntülendi.
Görüntülerde, karla kaplı arazide kurtların çevreye bakıp bölgeden ayrılması, 2 köpeğin de hayvanların arkasından gitmesi yer alıyor.
Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel