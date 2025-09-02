Haberler

Kars'ta Kuduz Virüsü Nedeniyle Karantina Uygulaması Başlatıldı

Kars'ın Digor ilçesinde bir köpekte kuduz virüsü tespit edilmesi üzerine Dağpınar beldesinde karantina uygulamasına geçildi. Besicinin köpeği tilkiyle boğuşmuş ve telef olmuştu. Ekipler, beldede bulunan tüm hayvanları aşıladı.

Kars'ın Digor ilçesinde tilkiyle boğuştuktan sonra telef olan köpekte kuduz virüsüne rastlanması üzerine Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatıldı.

İlçeye bağlı Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği, bu sırada çevrede bulunan tilkiyle boğuştu.

Bir süre sonra köpeğin telef olduğunu fark eden besici, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce köpekten alınan numunede kuduz virüsü tespit edildi.

Karantina uygulaması başlatılan beldenin girişine, "Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.

Ayrıca ekipler, besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
