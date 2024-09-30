18'lik Sıla, koca kurbanı oldu! 7 aylık bebeği vardı

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan D.M (30), evinde tartıştığı eşi Sıla M'ye (18) silahla ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

7 AYLIK BEBEĞİ ANNESİZ KALDI

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.