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Kars'ta yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları görüntülendi

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Kars'ın Selim ilçesinde çayırlık alanda yuvalarından çıkan 3 kızıl tilki yavrusu, birbirleriyle oyun oynarken görüntülendi. Işığa ve sese duyarlı davranışlarıyla ilginç anlar oluşturdu.

Kars'ın Selim ilçesinde çayırlık alanda yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları görüntülendi.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği bölgede yaşamlarını sürdüren kızıl tilkiler, nisan-mayısta güvenli buldukları arazide toprak altında yuva yapıyor.

Yaklaşık bir ay önce doğan 3 kızıl tilki yavrusu, yuvalarından çıktıkları Karahamza köyündeki çayırlık alanda görüntülendi.

Birbirleriyle oyun oynayan kızıl tilkiler, ışığa ve sese karşı duyarlı davranışlarıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
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