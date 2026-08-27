Sarıkamış'ta Yaban Hayvanları Piknik Alanlarında

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki piknik alanlarında yaban hayvanları yiyecek ararken görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

Soğuksu ve Taşkıran piknik alanlarında ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplar ile yiyecek bulmak için dolaşan kızıl tilki görüntülendi.

Yaban hayvanlarının bu halleri, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA