Kars'ta evleri ve araçları karla kaplanan köylülerin zorlu kış mesaisi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde devam eden aşırı kar yağışı, köylerde yaşamı olumsuz etkiliyor. 1,5 metreye ulaşan kar kalınlığı, çiftçilerin günlük yaşamlarını zorlaştırırken, köy sakinleri yollarını açmak için mücadele ediyor.

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışı ve tipi köylerde hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçeye bağlı 2 bin 368 rakımlı 50 haneli Handere köyü, bölgede karın ilk yağdığı ve en geç kalktığı yer olarak biliniyor. Köyde yaklaşık 4 gündür aralıklarla yağan kar ve tipi yaşamı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde, arabalar, evler, samanlıklar kara gömüldü. Çiftçiler, kar ve tipiden kapanan evlerinin önünü, araçları ve bina çatılarında biriken karları temizlemeye başladı.

Köyde çiftçilik yapan Yavuz Selim Ay, AA muhabirine, bu sene kış mevsiminin çok ağır geçtiğini söyledi.

Son günlerde aşırı kar yağışı olduğunu dile getiren Ay, "Köyümüz rakım itibarıyla yüksek bir yer. Kış aylarında çok fazla kar yağıyor. Bu yıl 1,5 metreye yakın kar yağdı. Her sabah kalkıyoruz, arabamızın, evlerimizin yollarını açıyoruz, hayvanların otunu, samanını hazırlıyoruz. Allah yardım etsin, bugünler de geçer inşallah hayırlısı." diye konuştu.

Köy sakinlerinden İsrafil Baki de "Günlerim kar küremeyle geçiyor. Kış ağır geçiyor. En erken köyümüze kar yağar, en geç kalkar. İyi olur sonu, hayırlısı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
