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Kars'ta Kış Devam Ediyor: Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

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Kars'ın yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor. Boğatepe Geçidi ve dağlar beyaz örtü ile kaplandı. Kentte hava sıcaklığı düşerek eksi değerlere indi.

Kars'ın yüksek kesimleri beyaz örtü altında

KARS - Kars'ın yüksek kesimlerinde kış sürüyor. 2 bin rakımlı Boğatepe Geçidi'nde dağlara kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da düştü.

Kars'ta Nisan ayında kış hüküm sürüyor. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise sis ve kar yağışı etkili oluyor. Dağların zirvesi yeniden beyaza bürünürken, vatandaşlar Kars'ta kışın sürdüğünü ifade etti.

Soğuk hava ile birlikte kar yağdığını belirten vatandaşlar, "Bugün 7 Nisan 2025 Pazartesi, Kars'ta kar yağışı hala devam ediyor. Yüksek kesimler beyaza büründü. Kars'ta kış devam ediyor diyebiliriz" dediler.

Öte yandan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derece de düştü. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 5, gündüz ise eksi 2 derece olarak ölçüldü. Kentte karla karışık yağmur aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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