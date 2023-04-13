Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren kızın yargılanmasına devam edildi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldüren lise öğrencisi A.E'nin yargılanmasına devam edildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldüren lise öğrencisi A.E'nin yargılanmasına devam edildi.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katılırken, ilk duruşmada tahliye edilen sanık A.E. ise katılmadı.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

Olay

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla 28 Şubat'ta tartıştığı Birdal Doğan'ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldüren Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E. hakkında hazırlanan iddianamede, "Tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıla kadar hapis istenmişti.

Sanık, 5 Temmuz'daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.