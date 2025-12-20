Kars'ta kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ortama rağmen, Yağbasan köyündeki damızlık kazlar, güneşin açmasıyla birlikte buz tutmayan derelerde yüzerek dikkat çekti.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilçede bazı dereler kısmen, bazıları da tamamen buzla kaplandı.
Yağbasan köyünde damızlık olarak beslenen kazlar, güneşin açmasıyla köy içinden geçen dereye girerek buz tutmayan kısımda yüzdü.
Soğuk suda yüzdükten sonra köydeki kümeslerine dönen kazlar güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel