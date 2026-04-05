Kars'ta "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" sezonu kapattı

Kars'ta ilkokul öğrencilerini kayakla buluşturan "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" 2025-2026 programı tamamlandı.

Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir yılı aşkın süredir yürütülen proje kapsamında, iki yılda 2 bine yakın ilkokul öğrencisi, Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde verilen eğitimlerde kayak öğrendi.

Geçen yıl başlayan ve 2025-2026 kayak sezonunda da devam eden projede, Kars merkez ve 7 ilçeden belirlenen ilkokul 4. sınıf öğrencileri, gruplar halinde ikişer günlük yoğunlaştırılmış eğitim programlarına katıldı. Proje, bu sene son olarak katılan Akyaka ilçesinden gelen 40 öğrencinin kayak eğitimi almasıyla tamamlandı.

Kayak sezonunun son gününde öğrencileri ziyaret ederek aldıkları eğitimleri yerinde inceleyen Kars Valisi Ziya Polat, yaklaşık iki yıldır "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" projesini uyguladıklarını söyledi.

Polat, Kars'ın çocuklarının Kars'ın nimetlerinden faydalanacağını ifade ederek, "Kars'ın çocukları kayak yapmayı öğrenecek demiştik, çok şükür hep beraber projemize başladık ve şu ana kadar da kent genelinden misafir ettiğimiz 2 bin çocuğumuzu ağırladık. Devletimizin imkanlarını onların emirlerine sunduk. Projeyle bine yakın çocuğumuz Sarıkamış'ı gördü, Sarıkamış'ta keyifli zaman geçirdi ve kayak yapmayı öğrendi. Sezon sonuna yaklaştığımız günlerde son hafta Akyaka ilçemizden yavrularımızı ağırlıyoruz. Projemizin kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta seneye devam edeceğini belirmek istiyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden İbrahim Arımaz, kayağı çok sevdiğini belirterek, "Kayak yapmak çok güzel, herkese tavsiye ederim." dedi.

Sarıkamış'a ilk defa gelen Elif Tiktaş, eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirerek, "Proje kapsamında ilk defa geliyorum. Sarıkamış'ı çok güzel buldum ve kayak yapmayı da çok sevdim." diye konuştu.

Akyaka ilçesinden gelen 4. sınıf öğrencisi Öykü Sudenaz, kayak yapmanın güzel olduğunu ve spora devam etmek istediğini ifade etti.

Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, kayak eğitmenleri ve öğrenciler katıldı.