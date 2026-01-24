Haberler

Kars'ta aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Kars'ta bir aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARS'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sobalı ve tek katlı evde oturan 4 kişilik aile, şiddet baş ağrısı ve mide bulantısı yaşayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, baba K.O., anne L.O. ve çocukları Y.E.O. ile A.E.O.'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti. Ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile bireyleri, yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
