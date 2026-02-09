Haberler

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi, ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Yoğun tipi ve kar nedeniyle Çengilli köy yolunda biri minibüs olmak üzere toplamda 9 araç mahsur kaldı.

Kara batan ve yolda mahsur kalan araçlar için İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için yoğun tipiye rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
