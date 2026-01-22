Kar ve tipinin kapattığı Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı
Kars'ta etkili olan kar ve tipiden dolayı iki gün boyunca kapalı kalan Kağızman-Ağrı kara yolu, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı. Kar kalınlığı yer yer 2-3 metreyi bulurken, bölgedeki ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yol, ekiplerin zorlu çalışmasıyla açıldı.
Tipinin etkili olduğu bölgede yolun kapanmaması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel