Haberler

Kar ve tipinin kapattığı Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili olan kar ve tipiden dolayı iki gün boyunca kapalı kalan Kağızman-Ağrı kara yolu, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı. Kar kalınlığı yer yer 2-3 metreyi bulurken, bölgedeki ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle iki gün önce ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yol, ekiplerin zorlu çalışmasıyla açıldı.

Tipinin etkili olduğu bölgede yolun kapanmaması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var

Kaynar suya benzin dökünce olanlar oldu
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama

Türk bayrağına saldırıyla ilgili Kandil'den dikkat çeken açıklama
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay