Kars'ta Jandarma Operasyonu: Tarihi Silahlar ve Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

Kars'ta Jandarma Operasyonu: Tarihi Silahlar ve Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Güncelleme:
Kars'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı ve 1'inci Dünya Savaşı dönemine ait Mauser tüfek de dahil olmak üzere çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

KARS'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Silahlardan birinin 1'inci Dünya Savaşı dönemine ait Alman yapımı Mauser marka tüfek olduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah ve aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 58 ekip ve 239 personelin katıldığı, mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı aramada 1 ruhsatsız Mauser tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 172 tabanca mermisi, 8 ruhsatsız av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 av tüfeği şarjörü, 2 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 46 adet 7,62 mm fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen Alman yapımı Mauser marka tüfeğin 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirlendi. Tüfeğe ait çok sayıda mermi de bulundu.

Haberler.com
